Что такое квантовая физика?

Математика
Что такое квантовая физика?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Раздел теоретической физики, в котором изучаются квантово-механические и квантово-полевые системы и законы их движения. Основные законы квантовой физики изучаются в рамках квантовой механики и квантовой теории поля и применяются в других разделах физики.
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