Какое мужское имя встречается в глаголе, обозначающем «обмануть»

Русский язык
Какое мужское имя встречается в глаголе, обозначающем «обмануть»
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Возможно, имя Кузьма  Потому что обмануть-синоним подкузьмить
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