Переведи на английский язык я убираю свою постель утром моя сестра поливает цв??ты каждый день ты убираешь свою комнату? я люблю кормить птиц

Английский язык

Переведи на английский язык я убираю свою постель утром моя сестра поливает цв??ты каждый день ты убираешь свою комнату? я люблю кормить птиц

Автор: Гость