Переведи на английский язык я убираю свою постель утром моя сестра поливает цв??ты каждый день ты убираешь свою комнату? я люблю кормить птиц
Английский язык
Переведи на английский язык я убираю свою постель утром моя сестра поливает цв??ты каждый день ты убираешь свою комнату? я люблю кормить птиц
Ответ(ы):
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