Переведи на татарский:Глаз человека различает шестьдесять цветов.А какие цвета в??дят птицы?Голубь и курица видят красный,зелёный,и жёлтый цвет. Пчела видит хорошо синий,бабочки-красный,зелёный,синий,фиолетовый
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Переведи на татарский:Глаз человека различает шестьдесять цветов.А какие цвета в??дят птицы?Голубь и курица видят красный,зелёный,и жёлтый цвет. Пчела видит хорошо синий,бабочки-красный,зелёный,синий,фиолетовый
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кеше кузе алтмыш тос курэ.Э кошлар нинди тослэр курэ?Кугэрчен белэн тавык кызыл,яшел,сары тос курэлэр.Бал корты зэнгэр,кубэлэк кызыл,яшел,зэнгэр,шэмэхэ тослэр курэлэр.
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