Переведи на татарский:Глаз человека различает шестьдесять цветов.А какие цвета в??дят птицы?Голубь и курица видят красный,зелёный,и жёлтый цвет. Пчела видит хорошо синий,бабочки-красный,зелёный,синий,фиолетовый

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Переведи на татарский:Глаз человека различает шестьдесять цветов.А какие цвета в??дят птицы?Голубь и курица видят красный,зелёный,и жёлтый цвет. Пчела видит хорошо синий,бабочки-красный,зелёный,синий,фиолетовый

Автор: Гость