Переведите. 35 т 40 кг = .... кг 500 ц = .... кг 23 кг 90 г = ... г 70 кг 85 г = ... г

Математика

Переведите. 35 т 40 кг = .... кг 500 ц = .... кг 23 кг 90 г = ... г 70 кг 85 г = ... г

Автор: Гость