Переведите. 35 т 40 кг = .... кг 500 ц = .... кг 23 кг 90 г = ... г 70 кг 85 г = ... г

Математика
Переведите. 35 т 40 кг = .... кг 500 ц = .... кг 23 кг 90 г = ... г 70 кг 85 г = ... г
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
35040 50000 23090 70085
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