Переведите эти вопросы!!!!

Гость: Гость:

Когда ты в последний раз чистил зубы? Когда ты в последний раз менял свои носки? Когда ты в последний раз пропустил урок? Когда ты в последний раз говорил по телефону? Когда ты в последний раз читал книгу? Когда ты в последний раз писал письмо? Когда ты в последний раз видел радугу? Когда ты в последний раз запускал воздушного змея?