Переведите эти вопросы!!!!

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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда ты в последний раз чистил зубы? Когда ты в последний раз менял свои носки? Когда ты в последний раз пропустил урок? Когда ты в последний раз говорил по телефону? Когда ты в последний раз читал книгу? Когда ты в последний раз писал письмо? Когда ты в последний раз видел радугу? Когда ты в последний раз запускал воздушного змея?
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