Переведите этот текст пожалуйста

Гость: Гость:

Даша: Паша, у тебя очень хороший дом. Что это там на стене? Похоже на старый документ. Паша: Это копия декларации независимости США. В 1776, 4 июля, 13 американских колоний Великобритании объявили о независимости. Они больше не хотели быть частью Британской империи. 4 июля теперь известен как День независимости, День рождение Соединённых Штатов Америки. Даша: Ох, да, я знаю. Это очень важный национальный праздник. Паша: Моя семья и я всегда празднуем этот день. Это выходной для всех. Обычно у нас пикник или барбекю. Утром обычно проходят парады, а вечером салюты в парках и на городских площадях. Ты можешь видеть цвета Американского флага везде. Это один из моих любимых праздников. Даша: Мне нравятся майские праздники. 9 мая это День Победы. 9 мая 1945 года Вторая мировая война закончилась. У нас есть парады и салюты в этот день. Паша: Наши страны были союзниками в войне. Мы боролись вместе против Нацистской Германии. 25 апреля 1945 года, Советские и Американские солдаты встретились на реке Эльб в Германии. Мой прадедушка был там. Может он встретил твоего прадедушку там? Ему нравилось показывать нам фотографии как американцы и русские пожимали друг другу руки и обнимались. Вот одна из них!