Упростите выражение : а) (а+b)^2-2b(a-b) б)9m^2-(n-3m^2) в) (а^2+b^2)-(a-b)^2 г)z(5-z)+(z-5)^2 д)3u(u+2)-(u+3)^2 Очень срочно. Умоляю помогите

Алгебра
Упростите выражение : а) (а+b)^2-2b(a-b) б)9m^2-(n-3m^2) в) (а^2+b^2)-(a-b)^2 г)z(5-z)+(z-5)^2 д)3u(u+2)-(u+3)^2 Очень срочно. Умоляю помогите
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А) (а+b)^2-2b(a-b)=a^2+2ab+b^2-2ba+2ba =a^2+b^2+2ba=(a+b)^2
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