Упростите выражение : а) (а+b)^2-2b(a-b) б)9m^2-(n-3m^2) в) (а^2+b^2)-(a-b)^2 г)z(5-z)+(z-5)^2 д)3u(u+2)-(u+3)^2 Очень срочно. Умоляю помогите

Алгебра

Упростите выражение : а) (а+b)^2-2b(a-b) б)9m^2-(n-3m^2) в) (а^2+b^2)-(a-b)^2 г)z(5-z)+(z-5)^2 д)3u(u+2)-(u+3)^2 Очень срочно. Умоляю помогите

Автор: Гость