Помогите плиз))) Расшифруйте ребус: АБВ+АБВ=ВГДЕ Одинаковые буквы - это одинаков??е цифры, разные буквы - разные цифры. Какое значение принимает буква Е?
Математика
Помогите плиз))) Расшифруйте ребус: АБВ+АБВ=ВГДЕ Одинаковые буквы - это одинаков??е цифры, разные буквы - разные цифры. Какое значение принимает буква Е?
Ответ(ы):
Гость:
Е это а ,А бв=вгд(тоесть+1буква
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