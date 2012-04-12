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Вычисли 3 7/12-2 4/12=
Математика
Вычисли 3 7/12-2 4/12=
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
3-2=1 7/12-4/12=3/12 Ответ: 1 3/12 Я думаю так
Спасибо
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