36^x-4*6^x-12=0 решить уравнение -12 продолжение уровнения, а не степень

Математика
36^x-4*6^x-12=0 решить уравнение -12 продолжение уровнения, а не степень
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
6^x = y y² - 4y -12 = 0 По т. Виета у1 = -2, у2 = 6 а) 6^x = -2 (нет решений) б) 6^x = 6 x = 1
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