Сократите дроби 738/846;405/480;234/306;318/354;324/648;540/2790;468/576;234/288;360/630;180/2250:

Математика
Сократите дроби 738/846;405/480;234/306;318/354;324/648;540/2790;468/576;234/288;360/630;180/2250:
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Ответ(ы):
Гость:
738/846=41/47 =27/32 это два первых примера
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