Укажите предложение с ошибкой в постановке знаков препинания. 1) В городе есть маг??зины и водокачки. 2) Вокруг полянки пышно росли берёза, осина и ольха. 3) Мама обняла Сережу и приложила горячую щеку к его голове. 4) Бабочки ...

Русский язык
Укажите предложение с ошибкой в постановке знаков препинания. 1) В городе есть маг??зины и водокачки. 2) Вокруг полянки пышно росли берёза, осина и ольха. 3) Мама обняла Сережу и приложила горячую щеку к его голове. 4) Бабочки толклись вокруг лампы, стукались об неё, и падали вниз.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
4)Бабочки толклись вокруг лампы, стукались об нее и падали вниз.
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