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Какой род у слова ватрушек
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Какой род у слова ватрушек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Ватрушек нужно привести к начальной форме - ватрушка - женский род
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