Синтаксический розбор Мы ходили в планетарий чтобы побольше узнать о зозвездие В??долей.
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Синтаксический розбор Мы ходили в планетарий чтобы побольше узнать о зозвездие В??долей.
Ответ(ы):
Гость:
Мы ходили в планетарий, чтобы побольше узнать о зозвездие Водолей. (сл.пр., 2 пред.; 1 пред.-пр.пр.; повест.;невоскл.;распр.;двусост.; 2 пред.- пр.пр.; повест.; невоскл.; распр.; односост.)
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