ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО... 1) Используя рисунок, выясните, по каким элемент??м треугольник АДВ равен треугольнику АВС. а) по трем сторонам б) по стороне и двум прилежащим к ней углам в) по двум сторонам и углу между ни...

Геометрия

ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ НУЖНО... 1) Используя рисунок, выясните, по каким элемент??м треугольник АДВ равен треугольнику АВС. а) по трем сторонам б) по стороне и двум прилежащим к ней углам в) по двум сторонам и углу между ними. 2) Используя рисунок, выясните, по каким элементам треугольник АВС равен треугольнику АДС. а) по трем сторонам б) по стороне и двум прилежащим к ней углам в) по двум сторонам и углу между ними 3) Используя рисунок, выясните, по каким элементам треугольник АСО равен треугольнику ДВО. а) по трем сторонам б) по трём углам в) по стороне и прилежащим к ней углам.

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