5. Личинки какого насекомого, не имея крыльев,в период миграции «пешком» могут про??одить до30 км, наиболее охотно двигаясь против ветра? Ответ:____________________________________ Часть 4 Исторические факты о насекомых. Дайте...

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5.Личинки саранчи. част4. 1.Заимствование сюжета - это характерная басенная традиция. Сюжеты большинства басен принадлежат Эзопу (Греция, VI век до н. э) . Эти басни переводил римский баснописец Федр (ок. 20 до н. э. - ок. 50 н. э. ) и подражал им. К сюжетам этих басен обращался и знаменитый французский поэт, член Французской академии Жан де Лафонтен (1680-1655). Основоположник немецкой классической литературы, драматург, теоретик искусства и литературный критик-просветитель Готхольд Эфраим Лессинг (1729 - 1781) тоже использовал многие из сюжетов Эзопа-Федра, писал басни в прозе. Так что И. А. Крылов был далеко не первым, кто использовал в своем творчестве древние басенные сюжеты. А уже басни Крылова переводили на свои языки многие поэты, принадлежащие к самым разным национальностям. Например, на казахский язык некоторые крыловские басни были переведены в XIX веке Ибраем Алтынсариным и Абаем Кунанабаевым, а в ХХ века Ахметом Байтурсыновым, которые придали этим басням свой национальный колорит, точно так же, как Крылов придал русский колорит басням Эзопа-Федра-Лафонтена-Лессинга. 2. В XIX в. в Англии процветал очень интересный бизнес. Большое количество частных фирм скупало по всей Европе жуков-навозников и экспортировало их в Австралию. Такой повышенный интерес австралийцев к этим насекомым объяснялся тем, что в Австралию завезли овец и коров, а местных редуцентов для переработки их навоза не было. 2.ЖУКИ - НАВОЗНИКИ стали первыми ассенизаторами Австралии. Когда там расплодились завезенные овцы, австралийские пастбища превратились в бескрайние отхожие поля. С этой бедой удалось справиться, только переселив туда из Африки жуков-навозников Onthophagus gazella, способных утилизировать овечий помет . 3. Тутовый шелкопряд — это единственное полностью одомашненное насекомое (причём все остальные в Китае уже завозились одомашненными [источник не указан 688 дней]) , не встречающееся в природе в диком состоянии. Самки его даже «разучились» летать. а пчелы это высокоорганизованные насекомые и им вообще по барабану где жить)))) 4. Институте биохимической физики им. Н. М. Эмануэля РАН исследовали спектры фотолюминесценции около поверхности фруктов и заметили, что интенсивность излучения зависит от их запаха. Опыты проводились с помощью лазерного фотолюминесцентного микроскопа. В видимой области спектра с длиной волны 650-800 нм люминесценция была обнаружена около поверхности всех исследованных фруктов (яблоко, груша, киви) при возбуждении пучком гелий-неонового (He-Ne) лазера. Оказалось, что спектры люминесценции у разных фруктов очень похожи один на другой и имеют максимум в области спектра 675-685 нм. Ранее предполагалось, что источником люминесценции может быть кожица фрукта, содержащая повышенные концентрации летучих веществ и хлорофиллоподобные соединения, но оказалось, что излучение связано с летучими соединениями, выделяемыми мякотью фруктов и придающими им особенный аромат. Концентрация молекул "запаха", как и люминесценция, максимальна на поверхности и уменьшается по мере удаления от образца. Причем люминесценция любого фрукта существенно интенсивнее, чем, например, у овощей с относительно более слабым выделением запаха. Чтобы выяснить природу этого явления, провели эксперимент, моделирующий выход газа в атмосферу, и получили спектры люминесценции некоторых летучих органических веществ. Сравнивая их со спектрами люминесценции фруктов, можно усмотреть связь между выделением летучих веществ из фруктов и присутствием в них таких соединений, как метанол, этанол, этил-ацетат и т. д. Но оказалось, что спектры люминесценции фруктов гораздо сложнее, чем простая комбинация спектров составляющих их различных веществ. Авторы эксперимента считают, что метод люминесцентной спектроскопии испускаемых фруктами "запахов" может применяться для исследования любых живых систем, в которых происходит выделение летучих соединений. Животные и насекомые контактируют в невидимом мире запахов. Благодаря разработанной инфракрасной технологии ученые Рокфеллеровского университета смогли сделать этот мир видимым. Получив такую возможность, ученые получили возможность увидеть, что у личинки мухи имеется два органа обоняния. Профессор Лесли Восшел (Leslie Vosshall) считает, что «возможность видеть запахи невероятна важна» , пишет physorg.com. В сотрудничестве с коллегами из Лаборатории Молекулярной Биологии и Биохимии (Thomas P. Sakmar’s Laboratory of Molecular Biology and Biochemistry) ученые создали новую стереоскопическую технику, которая использует инфракрасный свет для того, чтобы создать атмосферу, в которой становится возможным увидеть запахи, контролировать и с точностью определять их количество. Когда Vosshall и ее коллеги изучили поведение животных, они пришли к заключению, что животные с одним и двумя органами обоняния одинаково распознают запахи, но только у животных, у которых оба органа обоняния «работают» безошибочно способны распознать источник запаха и направиться к нему.