Пожалуйста помогите написать сочинение на тему "когда человек скажет слово эврик??". Кстати Эврика означает нашёл.
Литература
Пожалуйста помогите написать сочинение на тему "когда человек скажет слово эврик??". Кстати Эврика означает нашёл.
Ответ(ы):
Гость:
Жил такой ученый, звали его архемед, и вот в адин прекрасный день, он полез в вану и через край полилась вода, тагда архимед закричял эврика эврика и посей день этотслучей знает любой человек
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Объем газа в результате изобарного процесса уменьшился на 10 л,а температура понизилась в 1,2 раза .Определите начальный объем газа. Помогите ,пожа...
Русский язык
Русский язык
Попробуйте ответить на вопрос заданный автора; случалось ли вам читатель в известную пору жизни вдруг замечать что ваш взгляд на вещи совершенно ...
Математика