Попробуйте ответить на вопрос заданный автора; случалось ли вам читатель в известную пору жизни вдруг замечать что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернули...
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Попробуйте ответить на вопрос заданный автора; случалось ли вам читатель в известную пору жизни вдруг замечать что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, не известной еще стороной? " Обоснуйте свой ответ примером.
Ответ(ы):
Гость:
Да, случалось когда я осознавал что все вещи для меня важны,а вообще напиши что не случалось. Я всегда так делаю!
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