Попробуйте ответить на вопрос заданный автора; случалось ли вам читатель в известную пору жизни вдруг замечать что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернули...

Русский язык

Попробуйте ответить на вопрос заданный автора; случалось ли вам читатель в известную пору жизни вдруг замечать что ваш взгляд на вещи совершенно изменяется, как будто все предметы, которые вы видели до тех пор, вдруг повернулись к вам другой, не известной еще стороной? " Обоснуйте свой ответ примером.

Автор: Гость