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Уравнение реакции горения серебра
Химия
Уравнение реакции горения серебра
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Ответ(ы):
Гость:
4Ag + O2 ----- 2Ag2O
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