Характеристика Николеньки, из повести "Детство" СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!ЛЮБЛЮ❤️
Литература
Характеристика Николеньки, из повести "Детство" СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!ЛЮБЛЮ❤️
Ответ(ы):
Гость:
Николенька дорожил тем, что у него есть. Каждую минуту, проведенную с матерью он считал неповторимой. Николенька не мог скрывать свою любовь по отношению к маме, да и не хотел этого делать. Он совсем не предвидел смерти самого близкого для него человека и боялся показать , когда стоял с семьей перед ее могилой, его чувства, отличные от чувств других.это показывает его боязнь мнения окружающих, хотя и в ту минуту каждый бы побоялся смеяться или выражать какое-либо благоговение...
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