Характеристика Николеньки, из повести "Детство" СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!ЛЮБЛЮ❤️

Литература
Характеристика Николеньки, из повести "Детство" СРОЧНО!!!ПОЖАЛУЙСТА!ЛЮБЛЮ❤️
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Николенька дорожил тем, что у него есть. Каждую минуту, проведенную с матерью он считал неповторимой. Николенька не мог скрывать свою любовь по отношению к маме, да и не хотел этого делать. Он совсем не предвидел смерти самого близкого для него человека и боялся показать , когда стоял с семьей перед ее могилой, его чувства, отличные от чувств других.это показывает его боязнь мнения окружающих, хотя и в ту минуту каждый бы побоялся смеяться или выражать какое-либо благоговение...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Синоним к слову злой
Ответить
История
В этом произведении рассказывается о хозяйстве, в котором хранятся сорок кадушек солёных лягушек и водятся дойные кошки.
Ответить
Литература
Какое значение имеют образы сына и жены тонкого в рассказе толстый и тонкий
Ответить
История
Какой военачальник командовал ополчением против поляков
Ответить
Алгебра
Помогите решить.заранее спасибо. 1)(15-m)-(-m+24). 2)-(14n+t)+(24n-2t). 3)(3,5b-5c)-(5m+6b-17c). 4)(3 5/4 - 11 3/8)+(17/16-9/16). 5)-(0,18+k)-(-k+2,5)
Ответить