В августе 1689 года этот монастырь стал местом сбора сил сторонников царя Петра
История
В августе 1689 года этот монастырь стал местом сбора сил сторонников царя Петра
Ответ(ы):
Гость:
В августе 1689 года этот монастырь стал местом сбора сил сторонников царя Петра . Это Троице - Сергиев монастырь
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