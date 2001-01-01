Сообщение о политической партии "Единая Россия"

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Единая Россия - крупнейшая партия страны Единая Россия - политическая партия России, зарегистрированная 1 декабря 2001 года в результате объединения политических движения "Единство" и "Отечество - вся Россия". Председатель партии действующий председатель правительства РФ Медведев Дмитрий Анатольевич. Основатели партии: действующий министр обороны - Шойгу Сергей Кужугетович. экс-мэр Москвы - Лужков Юрий Михайлович. экс-президент Татарстана - Шаймиев Минтимер Шарипович. Официальная идеологическая платформа партии, описанная её руководством - консерватизм и центризм. Создание партии Партия была создана 1 декабря 2001 года на съезда Всероссийского союза "Единство и Отечество" из партий "Единство"(лидер Сергей Кужугетович Шойгу), движение "Отечество"(лидер Юрий Михайлович Лужков), "Вся Россия"(лидер Минтимер Шарипович Шаймиев). После образования партии, вышеназванные лица были назначены сопредседателями Высшего совета партии. Молодежная организация партии "Молодая гвардия" - молодежная организация партии "Единая Россия", основана 16 ноября 2005 года, основатель - Буратаева Александра Манджиевна.