Сравните 75 в 20 степени и 45 в 10 умноженная на 5 в 30 степени

Алгебра
Сравните 75 в 20 степени и 45 в 10 умноженная на 5 в 30 степени
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