Сравните 75 в 20 степени и 45 в 10 умноженная на 5 в 30 степени
Алгебра
Сравните 75 в 20 степени и 45 в 10 умноженная на 5 в 30 степени
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
СРОЧНО!!!!!!!!помогите пожалуйста решить два примера.(1/13+1/14) в квадрате :(1/13-1/14) в квад??ате *(1/27) в кубе. и второй пример. (1/12+113...
Математика
Математика
Настя нарисовала столько кружочков сколько концов у двух с половиной палок сколь??о кружочков у нее получилось
Русский язык