РЕБЯТ ДАЮ 500 БАЛЛОВ!РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ.Магазин получил со склада 1000 линеек по 20 см и 30 см.Общая длина линеек 220 м.Сколько 20 сантиметровых линеек прлучил магазин?
Математика
РЕБЯТ ДАЮ 500 БАЛЛОВ!РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ.Магазин получил со склада 1000 линеек по 20 см и 30 см.Общая длина линеек 220 м.Сколько 20 сантиметровых линеек прлучил магазин?
Ответ(ы):
Гость:
220м=22000см22000/1000=22 см/линейка,значит из кждых десяти линеек, 2 30-см, тогда8*100=800Ответ: 800 линеек
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