РЕБЯТ ДАЮ 500 БАЛЛОВ!РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ.Магазин получил со склада 1000 линеек по 20 см и 30 см.Общая длина линеек 220 м.Сколько 20 сантиметровых линеек прлучил магазин?

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РЕБЯТ ДАЮ 500 БАЛЛОВ!РЕШИТЕ ЗАДАЧУ ДВУМЯ СПОСОБАМИ.Магазин получил со склада 1000 линеек по 20 см и 30 см.Общая длина линеек 220 м.Сколько 20 сантиметровых линеек прлучил магазин?

Автор: Гость