Какой военачальник командовал ополчением против поляков
История
Какой военачальник командовал ополчением против поляков
Ответ(ы):
Гость:
"Пожарский Дмитрий Михайлович"(Именно он возглавил в месте с Минином народное ополчение против поляков"
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