Какой военачальник командовал ополчением против поляков

История
Какой военачальник командовал ополчением против поляков
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
"Пожарский Дмитрий Михайлович"(Именно он возглавил в месте с Минином народное ополчение против поляков"
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