Какое значение имеют образы сына и жены тонкого в рассказе толстый и тонкий
Литература
Какое значение имеют образы сына и жены тонкого в рассказе толстый и тонкий
Ответ(ы):
Гость:
Жену тонкого зовут Луиза,а сына Нафанаил.Они являются для тонкого неким способом выделиться среди окружающих: у него не просто жена, она лютеранка, а у сына такое необычное имя, кстати, переводящееся как "дарованный"
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