Какое значение имеют образы сына и жены тонкого в рассказе толстый и тонкий

Гость: Гость:

Жену тонкого зовут Луиза,а сына Нафанаил.Они являются для тонкого неким способом выделиться среди окружающих: у него не просто жена, она лютеранка, а у сына такое необычное имя, кстати, переводящееся как "дарованный"