7 7/30-(5 11/30-y)=3 19/30.помогите решить уравнение

Математика
7 7/30-(5 11/30-y)=3 19/30.помогите решить уравнение
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
7 7/30-5 11/30+y=3 19/30 1 26/30+y=3 19/30 y=3 19/30-1 26/30 y=1 23/30
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