Барыня Ф. Морозова и княгиня Е. Урусова подверглись преследованиям за то, что...а) з??щищали права женщин в) выступали за реформы по европейскому образцу с) поддерживали реформы патриарха Никона д) отвергали реформы Никона
История
Барыня Ф. Морозова и княгиня Е. Урусова подверглись преследованиям за то, что...а) з??щищали права женщин в) выступали за реформы по европейскому образцу с) поддерживали реформы патриарха Никона д) отвергали реформы Никона
Ответ(ы):
Гость:
в) выступали за реформы по европейскому образцу
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