Барыня Ф. Морозова и княгиня Е. Урусова подверглись преследованиям за то, что...а) з??щищали права женщин в) выступали за реформы по европейскому образцу с) поддерживали реформы патриарха Никона д) отвергали реформы Никона

История
Барыня Ф. Морозова и княгиня Е. Урусова подверглись преследованиям за то, что...а) з??щищали права женщин в) выступали за реформы по европейскому образцу с) поддерживали реформы патриарха Никона д) отвергали реформы Никона
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
в) выступали за реформы по европейскому образцу
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Подобрать минутки чистописания. (1 -2 строки)
Ответить
Математика
Сократите дроби 738/846;405/480;234/306;318/354;324/648;540/2790;468/576;234/288;360/630;180/2250:
Ответить
Английский язык
1задание. заранее спасибо. желательно побыстрее ответ ♥
Ответить
Русский язык
Укажите предложение с ошибкой в постановке знаков препинания. 1) В городе есть маг??зины и водокачки. 2) Вокруг полянки пышно росли берёза, осина и...
Ответить
Математика
Помогите с номером 1324 в заранее спасибо
Ответить