Помогите ребят,очень надо)плиз

Алгебра
Помогите ребят,очень надо)плиз
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. а)4z²-20z б)16x²y+3x²y² 2. a)4a²-2•2a+1 б)- 3.8+24-16+1=17
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