Чем образованна грудная клетка ящерицы?
Биология
Чем образованна грудная клетка ящерицы?
Ответ(ы):
Гость:
Грудная клетка образована рядом ребер, соединенных со спинной стороны с позвоночником, а с брюшной — с грудиной. Ребра благодаря особой мускулатуре подвижны и способствуют расширению грудной клетки и легких во время вдоха и спаданию их в момент выдоха.
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