Чем образованна грудная клетка ящерицы?

Биология
Чем образованна грудная клетка ящерицы?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Грудная клетка образована рядом ребер, соединенных со спинной стороны с позвоночником, а с брюшной — с грудиной. Ребра благодаря особой мускулатуре подвижны и способствуют расширению грудной клетки и легких во время вдоха и спаданию их в момент выдоха.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Напиши уравнение реакциий, соответствующие схеме: C-CO2-Na2CO3-CaCO3-CO2.
Ответить
Математика
Как представить в виде многочлена (x-1)(x-3)(x-5)
Ответить
Физика
Могут ли два тела , модули скоростей которых различаются в три раза, иметь одинако??ую кинетическую энергию? Если могут, то при каких условиях?
Ответить
Математика
Вычисли 3 7/12-2 4/12=
Ответить
Алгебра
Помогите ребят,очень надо)плиз
Ответить