Переведите на обычный язык запись: x поделить на 80!

Математика
Переведите на обычный язык запись: x поделить на 80!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
То есть ставим полоску ---- на верху пишем Х а внизу 80
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