Переведите на русский прошу заранее спасибо:3

Гость: Гость:

В этот понедельник у меян был очень занятой день. У меян была география в 9. Потом я был на баскеболл-встрече в 10. После этого, у меня была наука в двадцать минут десятого. Так же была математика в пол одиннадцатого. И это просто утро. В обед я был в шахматном клубе в пол двенадцатого, а после полудня у меня было искусство в четверть второго, PE (не знаю, что это) в 2:50. После школы у меня был баскетбол в четверть пятого. И так закончился мой школьный день. Фью!