Почему последняя чародейка не смогла полностью снять злые чары? В сказке Спящая ц??ревна .
Литература
Почему последняя чародейка не смогла полностью снять злые чары? В сказке Спящая ц??ревна .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому у тёмной чародейки были сильные и злые чары. Которые никак ни снять.
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