Какое проверочное слово у слова бензин
Русский язык
Какое проверочное слово у слова бензин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ударение в слове на И, чтобы проверить нужно слово где ударение падает на Е. Я лично таких слов не нашла, скорей всего это словарное слово и не проверяется, но если ты найдешь - это будет проверочным словом.
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