Синонимы к словам: обнести, неприхотливых, бряцать, изведать.
Литература
Синонимы к словам: обнести, неприхотливых, бряцать, изведать.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Обнести-Принести, неприхотливых-прихоть,бряцать-бряк,изведать-ведомость.
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