Составьте список потенциальных опасностей для людей, купающихся в озере, не оснащённом очистными сооружениями ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА(

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Составьте список потенциальных опасностей для людей, купающихся в озере, не оснащённом очистными сооружениями ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА(
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Люди могут подцепить заразу в озере,так как озерная грязная вода может содержать в себе всякие гадости. Могут утонуть, захлебнуться водой, получить вред от предметов на дне озера.
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