Еще несколько слов устаревшие : бить об заклад , яровчатые , столоваться , барыш , ходить гоголем помогите (

Литература
Еще несколько слов устаревшие : бить об заклад , яровчатые , столоваться , барыш , ходить гоголем помогите (
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. спорить 2. связано с существительным  явор - что означало вид клена 3. обедать 4. прибыль (вроде как) 5. выпендриваться(ходить "задрав нос") Если что-то не так, то извиняй старался)
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