Помогите с задачей 4 пожалуйста

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20+15=35 35x5=165 Васиф за 5 дней потратит 165 гяпиков если с пересадкой 20 гяпиков и 15 гяпиков за 1 день тогда будет 35 гяпиков а если 4 дней тогда 35 гяпиков умножаем на 5 дней и Ответ будет 135 гяпиков за 5 дней