Как ты думаешь какие правила этикета появились в 20 веке и в начале 21 века обьясни причины их появления и значение в жизни людей.Ответе пж
Обществознание
Как ты думаешь какие правила этикета появились в 20 веке и в начале 21 века обьясни причины их появления и значение в жизни людей.Ответе пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На самом деле основы этикета достаточно просты. Это культура речи, элементарная вежливость, опрятный внешний вид и умение управлять своими эмоциями. Ну, например, никогда не приходите в гости без звонка. Если вас навестили без предупреждения, можете позволить себе быть в халате и бигуди. :D Это касается всех, в первую очередь молодежь:друзей, знакомых и т.д. Я думаю, у каждого есть такой друг/подруга, которые любят нижданчики и приходят к вам без предупреждения. Это стало происходить довольно часто в современном мире и поэтому это правило ввели в правила современного этика.
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