Помогите пожалуйста Сравните скорость :среднюю скорость человека 5 километров в час и мою скорость 6, 222 метров в минуту

Физика

Помогите пожалуйста Сравните скорость :среднюю скорость человека 5 километров в час и мою скорость 6, 222 метров в минуту

Автор: Гость