Расшифруй пословицу,которую Тайни любит часто повторять. Первая цифра показывает,из какого ряда взята буква, вторая-какая по счёту эта буква в ряду

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Расшифруй пословицу,которую Тайни любит часто повторять. Первая цифра показывает,из какого ряда взята буква, вторая-какая по счёту эта буква в ряду

Автор: Гость