Расшифруй пословицу,которую Тайни любит часто повторять. Первая цифра показывает,из какого ряда взята буква, вторая-какая по счёту эта буква в ряду
Английский язык
Расшифруй пословицу,которую Тайни любит часто повторять. Первая цифра показывает,из какого ряда взята буква, вторая-какая по счёту эта буква в ряду
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