ПОЧЕМУ ПРОИЗВЕДЕНИЕ М. Ю. ЛЕМОНТОВА ТРИ ПАЛЬМЫ ОБОЗНАЧЕННО КАК ВОСТОЧНОЕ СКАЗАНИЕ И ЧТО В ТЕКСТЕ ПОТВЕРЖДАЕТ ЭТОТ ЖАНР КАКИЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЕ ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ СКАЗАНИЯ ?
Литература
ПОЧЕМУ ПРОИЗВЕДЕНИЕ М. Ю. ЛЕМОНТОВА ТРИ ПАЛЬМЫ ОБОЗНАЧЕННО КАК ВОСТОЧНОЕ СКАЗАНИЕ И ЧТО В ТЕКСТЕ ПОТВЕРЖДАЕТ ЭТОТ ЖАНР КАКИЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЕ ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ СКАЗАНИЯ ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ну мне кажется,то сто там природа восточная (караван,пальмы) 2)пальмы были не довольны своим положением в мире,они роптали на бога и говорили ему то что они такие высокие и красивые должны прото стоять без дела . 3)люди вели себя не правильно. Пальмы их укрывали от солнца, а они их вырубили. Поэт в этом стихотворении хоткл сказать,что надо довольстваться тем,что у тебя есть, а если надо бог даст ещё
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