ПОЧЕМУ ПРОИЗВЕДЕНИЕ М. Ю. ЛЕМОНТОВА ТРИ ПАЛЬМЫ ОБОЗНАЧЕННО КАК ВОСТОЧНОЕ СКАЗАНИЕ И ЧТО В ТЕКСТЕ ПОТВЕРЖДАЕТ ЭТОТ ЖАНР КАКИЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЕ ВОСТОЧНЫЙ КОЛОРИТ СКАЗАНИЯ ?

Гость: Гость:

ну мне кажется,то сто там природа восточная (караван,пальмы) 2)пальмы были не довольны своим положением в мире,они роптали на бога и говорили ему то что они такие высокие и красивые должны прото стоять без дела . 3)люди вели себя не правильно. Пальмы их укрывали от солнца, а они их вырубили. Поэт в этом стихотворении хоткл сказать,что надо довольстваться тем,что у тебя есть, а если надо бог даст ещё