Вычеслите периметр и площадь прямоугольника если его длина 9см а ширина на 4см кор??чн
Математика
Вычеслите периметр и площадь прямоугольника если его длина 9см а ширина на 4см кор??чн
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)9-4=5см ширина 2)9 умножить на 5=45см(в квадрате)площадь 3)9+9+4+4=26см периметр
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите пожалуйста Сравните скорость :среднюю скорость человека 5 километров в час и мою скорость 6, 222 метров в минуту
Литература
ПОЧЕМУ ПРОИЗВЕДЕНИЕ М. Ю. ЛЕМОНТОВА ТРИ ПАЛЬМЫ ОБОЗНАЧЕННО КАК ВОСТОЧНОЕ СКАЗАНИЕ И ЧТО В ТЕКСТЕ ПОТВЕРЖДАЕТ ЭТОТ ЖАНР КАКИЕ СЛОВА И ВЫРАЖЕНИЕ ВОСТ...
Английский язык
Расшифруй пословицу,которую Тайни любит часто повторять. Первая цифра показывает,из какого ряда взята буква, вторая-какая по счёту эта буква в ряду
История