Запиши выражения и вычисли их значения. из числа 38 вычесть разность чисел 17 и9
Математика
Запиши выражения и вычисли их значения. из числа 38 вычесть разность чисел 17 и9
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Выражение: 38 - (17 - 9)
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