Будут ли однокоренными болеет Беленький
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Будут ли однокоренными болеет Беленький
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нет,для того чтобы быть однокоренными слова должны быть одинаковы по смыслу!
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