Попробуйте объяснить причины бесславного поражения Франции в 1940 году
История
Попробуйте объяснить причины бесславного поражения Франции в 1940 году
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Германия воевала последний раз с Францией 1914-1918годах и проиграла поэтому Германия хорошо подготовилась и Германии проиграла не только Франция но и почти вся европа, а через год Германия напала на СССР
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Еще несколько слов устаревшие : бить об заклад , яровчатые , столоваться , барыш , ходить гоголем помогите (
Русский язык
Английский язык
Математика
Поставь скобки так,чтобы равенства стали верными 140-80:4*5=75 140-80:4*5=600 140-80:4*5=136 8*30:3*5 =238 8*30-30:3*5=0 8*30:3*5=350 по математике...