В первой коробке 24 карандаша. Число карандашейво второй коробке относится к числу карандашей в первой коробке как 4 : 3. Сколько карандашей во второй коробке?
Алгебра
В первой коробке 24 карандаша. Число карандашейво второй коробке относится к числу карандашей в первой коробке как 4 : 3. Сколько карандашей во второй коробке?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Делишь 24 на это частное вроде бы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите решить уравнения с модулем прошу!)))) 3 |x|=12 5|-x|=3 0.9|x|=5.4 |x|+3=9 |-x|-6=10.8 -|x|=10
Другие предметы
Составьте список потенциальных опасностей для людей, купающихся в озере, не оснащённом очистными сооружениями ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА(
Русский язык
Русский язык