В первой коробке 24 карандаша. Число карандашейво второй коробке относится к числу карандашей в первой коробке как 4 : 3. Сколько карандашей во второй коробке?

Алгебра

В первой коробке 24 карандаша. Число карандашейво второй коробке относится к числу карандашей в первой коробке как 4 : 3. Сколько карандашей во второй коробке?

Автор: Гость