Помогите решить уравнения с модулем прошу!)))) 3 |x|=12 5|-x|=3 0.9|x|=5.4 |x|+3=9 |-x|-6=10.8 -|x|=10
Математика
Помогите решить уравнения с модулем прошу!)))) 3 |x|=12 5|-x|=3 0.9|x|=5.4 |x|+3=9 |-x|-6=10.8 -|x|=10
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3IxI=12 IxI=12/3 IxI=4 x=4, x=-4 2) 5I-xI=3 I-xI=3/5 I-xI=0,6 x=0,6 , x=-0,6 3) 0,9IxI=5,4 IxI=5,4/0,9 IxI=6 x=6 , x=-6 4) IxI+3=9 IxI=9-3 IxI=6 x=6, x=-6 5) I-xI-6=10,8 I-xI=10,8+6 I-xI=16,8 x=16,8 x=-16,8 6) -IxI=10 не имеет решений
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