все о опорно-двигательной системе.8класс
Биология
все о опорно-двигательной системе.8класс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опорно-двигательная система образована скелетом и мышцами. Скелет человека составляет основу тела, определяет его размеры и форму и совместно с мышцами образует полости, в которых располагаются внутренние органы. Скелет состоит примерно из 200 костей. Кости выполняют функцию рычагов, приводимых а движение мышцами, и защищают органы от травм. Кости участвуют в обмене фосфора и кальция. Шесть отделов череп,позвоночник (осевой скелет),пояс верхних конечностей,пояс нижних конечностей,верхние конечности,нижние конечности.
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